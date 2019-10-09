İstanbul’da asayiş olaylarında düşüş: Evde hırsızlık yüzde 29, cinayet yüzde 28 azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılar göre hırsızlık olaylarında yüzde 29, kapçakta yüzde 21, cinayet olaylarında yüzde 28 düşüş yaşandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019 yılının ilk 9 ayında polis ve jandarmanın etkili çalışmaları neticesinde İstanbul'un huzur ve asayişinin sağlanmasında önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, geçtiğimiz yıla oranla İstanbul’daki suç oranlarında ciddi düşüş yaşandığını kaydetti. Polis ve jandarmanın sorumluluğundaki bölgelerde asayiş rakamlarını paylaşan Yerlikaya, emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür etti.

2019 yılının ilk 9 ayında, Polis ve Jandarmamızın etkili çalışmaları neticesinde ilimizin huzur ve asayişinde önemli başarılar elde edildi.



Güvenlik güçlerimizin fedakarca görev yapan bütün mensuplarına ve desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/T8gGlxyYR1 — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) October 8, 2019

EN ÇOK VAKA NARKOTİK ALANINDA

Independent'ın haberine göre, yılbaşından bu yana İstanbul'da 26 bin 734 vaka ile en çok narkotik alanında vaka oldu. Bunu 11 bin 54'le evde hırsızlık takip ederken, 198 cinayet işlendi. Kapkaç sayısı ise 953 olarak kaydedildi.

Vali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre 2019’un ilk 9 ayında polisin sorumluluk bölgesinde evde hırsızlık olaylarında yüzde 29, cinayet olaylarında yüzde 28, narkotik olaylarında yüzde 24’lük bir düşüş yaşandı.

​Jandarma Sorumluluk Bölgesinde ise evde hırsızlık olayları yüzde 17, dolandırıcılık yüzde 13, yankesicilik yüzde 100 oranında düştü.