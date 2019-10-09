Yavaş'tan Trump'a: Türkiye'yi tehdit etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur, Türkiye'nin kimseden korkacak hali de yoktur

'TÜRKİYE'NİN KİMSEDEN KORKACAK HALİ YOKTUR'
Önergelerin oylanmasından önce bir konuşma yapan Yavaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki Türkiye'ye yönelik Twitter mesajlarına tepki gösterdi. Yavaş, şöyle konuştu: "Türkiye devletini muhatap aldı ve hedefine koydu. Bizler Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri olarak diyoruz ki Türkiye'yi hadsiz bir şekilde tehdit etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'nin kimseden korkacak hali de yoktur. Çünkü Türkiye bildiğiniz gibi böyle zor dönemlerde kurtuluş harbinden daha öncesinde ve daha sonrasında bir ve beraber olmasını her zaman göstermiştir. Bir ve beraber olarak içerisinde en ufak bir muhalif ses çıkmadan eğer yapabilecekleri bir şey var ise Türkiye devletine karşı Türkiye'deki 82 milyon ferdin tümünün karşısında olduğunu bilmesini isteriz. Trump'ı saygı göstermeye davet ediyoruz."
Yavaş daha sonra Kazakistan'daki planlamış çalışmaları nedeniyle meclisin üç ve dördüncü oturumuna katılamayacağını ifade etti. Yavaş'ın yerine meclise başkanlık eden Ünal, ilgili önergeleri oylatarak, meclisin ekim ayı üçüncü oturumunun yarın saat 18.00'de yapılacağını söyledi.
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