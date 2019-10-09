TSK'dan Suriye sınırına büyük sevkiyat: 130 araçlık askeri konvoy sınıra gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kzueydoğusuna yönelik operasyon kapsamında sınıra geniş çaplı bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Akçakale sınırına 130 araçtan oluşan bir konvoy gönderildi. Gönderilen askeri konvoyda ZPT araçları ile tanklar da yer aldı.