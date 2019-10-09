TSK'dan Suriye sınırına büyük sevkiyat: 130 araçlık askeri konvoy sınıra gönderildi

Bugün Akçakale Tel Abyad sınırına 2 kez askeri konvoy gönderen TSK, geçtiğimiz saatlerde ise 130 araçtan oluşan bir konvoyu daha Akçakale sınırına gönderdi.
Şanlıurfa'dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye geldi.
Askeri konvoy geçtiğimiz aylarda kapatılan ve şimdi TSK tarafından kurulan Akçakale Mülteci Barındırma Merkezi'ne girdi.
Gönderilen askeri konvoyda Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçlarının yanı sıra tanklar ile askerler de yer aldı.
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