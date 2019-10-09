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12:39 09 Ekim 2019
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    SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI MUSTAFA VARANK, IZMIR'IN MENDERES ILCESINDE ITOB SANAYI BOLGESI'NDE KURULACAK OLAN TICARET MERKEZI'NIN TEMEL ATMA TORENINE KATILDI. .(FOTO: UMUT KARAKOYUN IZMIR DHA)

    Bakan Varank: İş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor, Türkiye kimseye muhtaç olmadan ekonomisini korur

    © DHA / UMUT KARAKOYUN
    Türkiye
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları, sizi Türk Lirası'ndan asla uzaklaştırmasın" dedi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu.

    Mustafa Varank
    © AA /
    Bakanlıktan Varank ile ilgili köşe yazısına tekzip talebi
    Bakan Varank, "Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk Lirası'nın arkasında durun. Dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları, sizi Türk Lirası'ndan asla uzaklaştırmasın." dedi.

    'ÇIKARDIKLARI GÜRÜLTÜ YIKILAN HAYALLERİNİN SESİ'

    Varank, şunları kaydetti:

    "Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip bir ülke. İşte şimdi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru planlarını bozduğumuz odakların, tüm umutlarını sonlandıracak bir adımı atmak üzereyiz. Yıllardır Türkiye sınırında bir terör devleti kurmak için büyük paralar harcayanlar, uğruna onlarca operasyona girişenler Türkiye'nin bu adımından elbette rahatsız oluyorlar. Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi."

    Varank ayrıca, "Nasıl ki sahada teröristlerin karşısında kahraman ordumuz varsa Türkiye ekonomisini çökertmek isteyenlerin karşısında işte buradaki gibi sağlam ve dirayetli iş dünyamız, emekçilerimiz, güçlü üretim ekosistemimiz var. Türkiye, kimseye muhtaç olmadan hem kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırır hem de ekonomisini korur" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Türkiye, Ekonomi, Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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