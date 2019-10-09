Fedai Varan'ın avukatı: Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
Avukat Aytaç, "Sanığın sorgusu yapılacak, başta karar verilirse soru sorma hakları var. Duruşma sonuna bırakırsanız soramayacaklar. Katılma talebinde bulunan örgütler bu davaya kadın cinayeti davası demekte, iddia makamı kasten adam öldürme demekte. Bu yargılamanın başında ilk çözmemiz gereken bir durum. Bize göre yargılama yapılan suç kadın cinayeti dosyasıdır. Boşanmış olsalar da aile içi şiddet dosyasıdır. Başka bir ifade ile erkek şiddeti dosyasıdır. Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı" ifadelerini kullandı.
VARAN'IN TALEBİNE MAHKEMEDEN RET
Öte yandan NTV muhabiri Serkan Kaya'nın aktardığı bilgilere göre duruşmada katil zanlısı Varan ilk beyanında "Ceza alacağımı biliyorum ama görüntüler avukatıma verilsin" talebinde bulundu.
Mahkeme bu talebi reddetti. Sanık avukatı da susma hakkını kullanacaklarını söyledi.
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