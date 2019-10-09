Bloomberg News: Türk askerleri sınırı geçmeye başladı

Bloomberg News, Türk askerlerinin sınırı geçmeye başladığını açıkladı.

Haberde, "Bloomberg'e açıklamalarda bulunan bir Türk yetkiliye göre, Türk birlikleri Kürt militanları sınırdan uzaklaştırmak üzere Suriye'nin Kuzeydoğusuna girmeye başladı. İsmini vermek istemeyen yetkili, konuyla ilgili başka bir ayrıntı paylaşmadı" ifadelerine yer verildi.

Turkish troops have begun crossing into northeastern Syria, where they plan to force back U.S.-allied Kurdish militants https://t.co/bnmUpACVxh — Bloomberg (@business) October 9, 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Suriye'de gerçekleştirmesi planlanan operasyonla ilgili "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" açıklamasında bulundu.

'SINIR GEÇİLMEDİ, DUVAR KALDIRILIYOR'

Öte yandan, Reuters'a konuşan kaynaklar ise söz konusu haberi yalanlayarak sınırın geçilmediğini, ağır teçhizat taşıyan askerlerin sınırdaki duvarı kaldırma çalışması yaptığını açıkladı.