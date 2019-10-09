İETT, metrobüs kazalarını masaya yatırdı: Sürücülere verilen eğitimlerin yeniden gözden geçirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yapılan açıklamaya göre, günde 7 bin sefer ile 220 bin kilometre yol kateden ve 1 milyon yolcu taşıyan metrobüs hattında oluşan kazaların yaşanmaması için İETT çalışma yürütüyor.
İETT Genel Müdürü Vekili Hamdi Alper Kolukısa yönetimindeki toplantıda, metrobüs kazalarının nedenleri ve alınan önlemler masaya yatırıldı. Toplantıya daire başkanlarıyla İETT'nin ilgili tüm müdürleri de katıldı.
Kazaların oluş kaynağı ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını belirten Genel Müdür Vekili Kolukısa, idari soruşturmada Teftiş Kurulu Başkanı'nın bizzat görevlendirildiğini ve Makine Mühendisleri Odası'ndan da bilirkişi talep edildiğini kaydetti.
ŞU ANA KADAR 189 KAZA YAŞANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen metrobüs kazalarının ardından, tedbirlerin arttırıldığını, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için 'Erken Uyarı Sistemi'nin devreye alınmaya başladığını belirtmişti.
İETT verilerine göre ise metrobüs hattında 2016'da 804, 2017'de 640, 2018'de 404, 2019'da ise şu ana kadar 189 kaza yaşandı.
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