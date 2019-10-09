Şule Çet davasında olay yerinden alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı: Lekeler kan değil

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'hürriyeti yoksun bırakma' suçlarından açılan dava, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Avukat Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporu mahkemeye sundu, raporda yapılan incelemelerde halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi bir takım biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürüldü.
Rapordaki iddialar üzerine ara karar alan mahkeme, plaza katında inceleme yapılması kararını aldı ve 17 Temmuz'da naip hakim gözetiminde incelemeler yapıldı.
25 AYRI YERDE TESPİT EDİLEN LEKE ÖRNEKLERİ ALINDI
Örnekler üzerindeki incelemelerini tamamlayan müdürlük, sonuç raporunu Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Raporda, koltuk üzerindeki yastık kılıfı üzerinde kan ve meni örneğinin bulunmadığı belirtildi.
Olay yerinde bulunan bazı eşyalardan alınan örneklerle alakalı ise, 'kontrol amaçlı alınan örnekler genetik analizlere cevap vermemiştir' tespitinde bulunuldu. Halıfleks üzerinden alınan örneklerde kan, tükürük, sperm gibi biyolojik izlere rastlanmadığı kaydedildi.
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