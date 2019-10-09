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12:39 09 Ekim 2019
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    Şule Çet

    Şule Çet davasında olay yerinden alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı: Lekeler kan değil

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüyle ilgili bilirkişi eşliğinde tükürük, sperm ve kan gibi biyolojik lekelerin tespiti için olay yerinden alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nün raporunda, kan, tükürük, sperm gibi biyolojik izlere rastlanmadığı belirtildi.

    Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'hürriyeti yoksun bırakma' suçlarından açılan dava, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

    Şule Çet
    © Fotoğraf : Twitter
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    Davanın son celsesinde Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, savcı ve polisin olay sonrası plazada yeterince inceleme yapmadığını ve delillerin tam olarak toplanmadığını öne sürdü.

    Avukat Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporu mahkemeye sundu, raporda yapılan incelemelerde halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi bir takım biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürüldü.

    Rapordaki iddialar üzerine ara karar alan mahkeme, plaza katında inceleme yapılması kararını aldı ve 17 Temmuz'da naip hakim gözetiminde incelemeler yapıldı.

    25 AYRI YERDE TESPİT EDİLEN LEKE ÖRNEKLERİ ALINDI

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Bu kapsamda halıfleks üzerindeki lekeler dahil olmak üzere 25 ayrı yerde tespit edilen leke örnekleri alındı. Örnekler, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Örnekler üzerindeki incelemelerini tamamlayan müdürlük, sonuç raporunu Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Raporda, koltuk üzerindeki yastık kılıfı üzerinde kan ve meni örneğinin bulunmadığı belirtildi.

    Olay yerinde bulunan bazı eşyalardan alınan örneklerle alakalı ise, 'kontrol amaçlı alınan örnekler genetik analizlere cevap vermemiştir' tespitinde bulunuldu. Halıfleks üzerinden alınan örneklerde kan, tükürük, sperm gibi biyolojik izlere rastlanmadığı kaydedildi.

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    Etiketler:
    Mahkeme, Çağatay Aksu, Berk Akand, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Laboratuvar, Kan, Ankara, Şule Çet
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