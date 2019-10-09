2 bin yıllık dikilitaşı hedef tahtası haline getirdiler: Tarihi eserin üzerine silahla ateş edildi, kurşun izleri var

Bursa'nın İznik ilçesinde Elbeyli köyü sınırlarında bir tarlada bulunan 2 bin yıllık Roma dönemi eseri dikilitaş, silahla ateş edilerek 'hedef tahtası' haline getirildi. Tarihi eserin üzerinde çok sayıda kurşun deliği tespit edildi.

Milattan Sonra (MS) 1. yüzyılda Roma soylularından Cassius Philiscus adına yaptırılan dikilitaş abidesi, silahla ateş edilerek 'hedef tahtası' haline getirildi. Üst üste dizilmiş beş farklı taştan oluşan ve 12 metre yüksekliğindeki tarihi eserin bazı kısımlarında 7 adet kurşun deliğinin olduğu görüldü.

Anıtı ziyarete gelenler gördükleri karşısında üzüldüklerini ifade ederek, "Tarihi eserleri koruyup kollamak lazım. Merak ettik geldik. Ancak görünen o ki tahrip edilmiş" dediler.

İlçede turizmcilik yapan Ali Karaman da, "Ben bir bisiklet tutkunuyum, bisikletim ile buraya gelip fotoğraf çekmek istedim. Gördüğüm manzara hiç de hoş değildi. Yaklaşık 2 bin yıldır ayakta duran tarihi eser mermilerin hedefi olmuş. Resmen hedef tahtası yapmışlar. Anıtı tahrip etmişler" ifadelerini kullandı.

Söz konusu anıt Beştaş, Nişantaşı ve Dikilitaş adları ile de bilinmekte. Anıtın üzerindeki kitabede "C. Cassius Philiscus, C. Cassius Asklepiodotus’un oğlu 83 yıl yaşadı" yazılı. Altı taştan oluştuğu bilinmekte. Ancak altıncı taş bugün yerinde yok. Dikilitaşın en tepesinde kartal veya mitlerin zafer tanrıçası Nikea’nın, anıtın bir diğer yönünde ise Philiscus’un heykelinin olduğu sanılmakta.