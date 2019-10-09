İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Partili Göksu'ya 'elektrik' esprisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ilçe belediyeleri ile ortak masa toplantıları kapsamında bugün Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İmamoğlu ile İBB Meclisi'ndeki atışmaları nedeniyle sık sık gündeme gelen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

İlçe belediyelerimizle ortak masa toplantılarına Esenler Belediyemizle devam ediyoruz. https://t.co/ZlPtLMaQlY — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 9 октября 2019 г.

​Esenler Belediyesi içinde yer alan bir alan hakkında bilgi veren Göksu, "Bizim burada 2 bin 200 metre yürüyüş parkurumuz var, bisiklet parkurumuz var, açık etkinlik alanımız var. Ayakkabısız girilen parkımız var. Ayakkabınızı çıkarıp girebiliyorsunuz. Çimde, çakılda, odun kabuğunda, çamurda yürüyebiliyorsunuz" dedi.

'MECLİS'E GELMEDEN ÖNCE BİRAZ YÜRÜ'

Göksu'nun sözleri üzerine araya giren İmamoğlu, "Elektriği atsın diye..." ifadesini kullandı, Göksu da "Tabii" dedi.

İmamoğlu da Göksu'ya "Meclis'e gelmeden biraz yürü de öyle gel" diye espri yaptı. İmamoğlu'nun sözlerine başta Göksu olmak üzere çevrede bulunanlar kahkahalarla karşılık verdi.