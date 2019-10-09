Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Polis ekipleri dün Hasan Ç.'yi Sancaktepe İnönü mahallesinde bulunan evinde gözaltına aldı. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Ümraniye'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sürücü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Polis ekipleri dün Hasan Ç.'yi Sancaktepe İnönü mahallesinde bulunan evinde gözaltına aldı. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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