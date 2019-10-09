Kızına işkence eden baba tutuklandı

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızı Tuğba A.'ya işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından bugün 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç kız ve annesi için harekete geçti. Bakanlığın Tuğba A.'nın hasta olan annesi için evde bakım desteği sağalayacağı, okula devam eden küçük kardeşi için Sosyal Ekonomik Destek sağlanacağı, genç kızın için ise psikolojik destek vereceği belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre, Tuğba A., herhangi bir taciz ya da cinsel istismara maruz kalmadığını söyledi.