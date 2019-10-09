Teyit.org: Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası değil

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, sosyal medyada sıkça paylaşılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, eski Cumhurbaşbakanı ve ilk Başbakan İsmet İnönü’nün torunu olduğu iddiası yanlış çıktı.

Facebook'taki 'Gizli Dosya' adlı bir sayfada, "İsmet Paşa’nın soyadı İnönü idi. Kardeşleri ise Temelli soyadını almıştı. Bu soyad kardeşlerinin unutulmasını sağladı. Halbuki İnönü'nün üç kardeşi vardı; Hasan Rıza, Seniha ve Hayri. Siyonist İsrail’in ağzıyla konuşup ‘buralar vadedilmiş topraklardır’ diyen HDP Eş Başkanı Sezai Temelli var ya işte o, İnönü’nün ablası Seniha Temelli’nin torunu olur” iddiası yayınlanmıştı.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin İsmet İnönü’nün ablasının torunu olduğu iddiası doğru değil. Temelli ve İnönü arasında akrabalık bağı bulunmuyor. https://t.co/PP8AbA2DWj — teyit (@teyitorg) 9 октября 2019 г.

​Söz konusu iddia, Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu’nun 22 Mayıs 2019’da kaleme aldığı yazıya dayandırıldı.

Teyit.org, binden fazla kişinin paylaştığı iddianın gerçek dışı olduğunu ortaya çıkardı.

'İNÖNÜ AİLESİ TEMELLİ SOYADINI ALDI'

Teyit.org haberinde, 1935 yılında soyadı kanunuyla birlikte İsmet İnönü’ye Mustafa Kemal Atatürk tarafından İnönü Muharebeleri’nde göstermiş olduğu başarılar nedeniyle İnönü soyadı verildiği belirtildi. İnönü’nün ailesi ise Temelli soyadını aldı.

İnönü’nün annesi Cevriye Temelli, kardeşleri ise Ahmet Mithat, Hasan Rıza, Hayri ve Seniha Temelli idi. Fakat ablası Seniha Temelli Abdürrezzak Okatan ile evlenip onun soyadını aldı. Seniha Okatan 1964 yılında vefat ettiğinde de aynı soyadını taşıyordu.

Okatan’ın çocuklarının isimleri ise Hatice Sarpyener, Hüsamettin Okatan, İrfan Okatan. Sezai Temelli’nin baba adı Mustafa, anne adı ise Neriman.

İNÖNÜ AİLESİNDEKİ TEMELLİ’LER DE SEZAİ TEMELLİ’YE UYMUYOR

1963 doğumlu Sezai Temelli’nin anne ve babasının adı ise Mustafa ve Neriman Temelli. Sezai Temelli, İnönü ailesinin Temelli soyismine sahip diğer üyelerine ait soy ağacına da uymuyor. İnönü ailesinden 1960 yılında vefat eden Ahmet Mithat Temelli’nin ve 1972 yılında vefat eden Hasan Rıza Temelli’nin ölüm haberlerinde yer alan isimlerde Sezai Temelli’nin ailesinden bir isme rastlanmıyor. Hasan Rıza Temelli’nin Adalet Temelli ile olan evliliğinden Mehmet Ünal Temelli ve Fatma Mutlu İlmen adında çocukları olurken Ahmet Mithat Temelli de Behiye Temelli ile evlenmiş ancak çocuğu bulunmuyor.

Dolayısıyla Sezai Temelli, İsmet İnönü’nün ablası Seniha Okatan’ın torunu değil. İsmet İnönü’nün ablası, evliliğinden ölümüne kadar Okatan soyadını kullandı. Çocuklarının içinde de Temelli soyadında biri bulunmuyor.