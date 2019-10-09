Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuk kararları gereğince icra ediliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte (ÖSO) Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harekatla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir."

Çavuşoğlu, harekatın amacını ise şu ifadelerle açıkladı:

"Barış Pınarı Harekatı'yla bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin."

-Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir. #BarışPınarıHarekatı — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 9 октября 2019 г.

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, harekatın hava saldırılarıyla başladığını, top atışlarıyla destekleneceğini söyledi. Kaynak, 'YPG üslerine ve silah depolarına obüs atışlarının başladığını' belirtti.