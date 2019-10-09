Diyarbakır’da HDP il binası önündeki anneler parti binasına girmek istedi

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla çocukları Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, parti binasına girmek istedi.
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
Ailelerin parti binasına girmesini polis ekipleri engelledi.
Savaş uçaklarının hareketliliğinin ara ara devam etmesiyle ailelerin gergin bekleyişi sürerken, annelerden Ayşegül Biçer, 'çocuğunun Fırat’ın doğusunda terör örgütü üyelerince çatışmaya girmesi ve burada ölmesi durumunda HDP’yi yakacağını' söyledi.
Bölgede gerginlik ara ara devam ediyor.
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