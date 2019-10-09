Diyarbakır’da HDP il binası önündeki anneler parti binasına girmek istedi

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Diyarbakır'dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. Savaş uçaklarının kalkışı ile çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.