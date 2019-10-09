Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır. Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Bursa İl Teşkilat yemeğinde partililere hitap etti.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın tek amacının Türkiye sınırlarının emniyeti ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak olduğunu ifade eden Oktay, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade etmiştir" diye konuştu.

Oktay, "Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız" ifadesini kullandı.