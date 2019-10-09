Akşener: Mehmetçiklerimizin terör koridorunu yaracaklarından şüphemiz yok

Yaptığı yazılı açıklamada "Mehmetçiklerimizin terör koridorunu yaracaklarından şüphemiz yok" ifadelerini kullanan Akşener, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmaması gerektiğini vurguladı.

Akşener'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetleri’miz Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmış bulunmaktadır.

Bugün, bütün farklılıklarımız ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür. Türk Ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi Partimiz “Al-Bayrağın Partisi”dir. Mehmetçiklerimizin, Fırat’ın Doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur.

Türk Milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir.

Bu askerî harekât, her ne kadar terörizmle mücadele kapsamında yürütülüyor olsa da, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmamalıdır.

Bu yüzden de, Türkiye Cumhuriyeti’nin, diplomatik yöntemleri de kullanarak mücadeleyi sürdürmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Allah Mehmetçiğimizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin."