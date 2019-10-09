AA: Türk savaş uçakları Barış Pınarı Harekatında 30 kilometre derinliğe girdi

Anadolu Ajansı (AA), Türk savaş uçaklarının Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 'Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha ettiğini' açıkladı.

AA'nın aktardığına göre, savaş uçakları, Fırat Nehri'nin doğusunda, YPG/PKK’nın hakim olduğu bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki hedefler, savaş uçaklarınca bombalandı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki unsurlar da vuruldu.

Öte yandan TSK Topçu birlikleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alıyor.

Haberde "Terör örgütü YPG/PKK mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor" ifadeleri kullanıldı.