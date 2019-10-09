Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı': Kara birlikleri sınırı geçti

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı" ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019
🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/5cAYKcMKBf
'4 KOLDAN GİRİŞ YAPILDI'
NTV'ye konuşan askeri kaynaklar, Türk kara birliklerinin Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yaptığını bildirdi.
İNCİRLİK'TE HAREKETLİLİK
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı.
Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.
HAREKAT MERKEZİNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiğini bildirerek, harekat merkezinden görüntüler paylaştı.
Bakan Akar beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Güler ve Kuvvet Komutanları ile Barış Pınarı Harekâtı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.https://t.co/GPik7nYTgq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019
🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/7EFKUmHLcI
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