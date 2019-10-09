Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı': Kara birlikleri sınırı geçti

Bakan Akar beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Güler ve Kuvvet Komutanları ile Barış Pınarı Harekâtı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.https://t.co/GPik7nYTgq

🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/7EFKUmHLcI