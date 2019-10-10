Altun'dan Suudi yetkilinin Türkiye'yi kınamasına eleştiri

Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Çok komik bir şey anlatayım. İsmini vermek istemeyen Suudi bir yetkili bugün Türkiye’yi 'bölgesel güvenliğe ve barışa tehdit oluşturduğu için' kınadı. Bu gizemli adam belli ki Türkiye’nin düzenlediği operasyonun DEAŞ ile mücadele üzerindeki etkisinden endişe duyuyor. Suudi Basın Ajansı’nın bu hikayeyi uydurduğuna inanmasam, Suudi Arabistan Krallığı’nın sivillere karşı kayıtsızlığının, Yemen’de 16 binden fazla cana ve İstanbul’daki konsoloslukta bir gazetecinin ölümüne neden olduğunu söyleyebilirdim. Ama dost bir ülke hakkında asla böyle bir şey söylemem."
Here’s a funny joke: An anonymous Saudi official condemned Turkey for posing “a threat to regional security and peace” today.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 9, 2019
The mysterious man is apparently worried about the Turkish incursion’s impact on the fight against Daesh.
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