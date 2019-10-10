Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden harekatın mevcut durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Oktay, şu ifadeleri kullandı:

- Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam etmektedir. Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir.

Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 10, 2019

​- Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır. Uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olması en büyük beklentimizdir.

Uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olması en büyük beklentimizdir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 10, 2019

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