TBMM Başkanı Şentop: Türkiye NATO'nun en sadık üyesidir, beklediğimiz şey müttefiklerimizin yanımızda olmaları

Ankara'da sabah namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye NATO'nun en sadık üyesidir, beklediğimiz şey müttefiklerimizin yanımızda olmaları" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Hacı Bayram Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şentop, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'ndaki amacının terörle mücadele olduğunu belirtti.

Şentop ayrıca, NATO ülkelerinin Türkiye'yi desteklemeleri gerektiğini belirterek "Türkiye NATO'nun en sadık üyesidir, beklediğimiz şey müttefiklerimizin yanımızda olmaları" ifadelerini kullandı.