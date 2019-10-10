Türkiye genelinde bütün camilerde 'Fetih Suresi' okundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Camisinde 'Fetih Suresi'ni' okuduktan sonra dua etti.
İstanbul'da ise Çamlıca Camisinde de Fetih Suresi okunarak Türk askerlerinin başarısı için dua etti.
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması üzerine Türkiye'de bütün camilerde sabah namazında 'FetihSuresi' okundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Camisinde 'Fetih Suresi'ni' okuduktan sonra dua etti.
İstanbul'da ise Çamlıca Camisinde de Fetih Suresi okunarak Türk askerlerinin başarısı için dua etti.
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