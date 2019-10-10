Türkiye genelinde bütün camilerde 'Fetih Suresi' okundu

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın Doğusuna yönelik başlattığı operasyon sonrasında yurt genelinde bütün camilerde 'Feti Suresi' okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Camisinde 'Fetih Suresi'ni' okuduktan sonra dua etti.

İstanbul'da ise Çamlıca Camisinde de Fetih Suresi okunarak Türk askerlerinin başarısı için dua etti.