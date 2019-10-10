Metiner'den Kılıçdaroğlu'na 'Barış Pınarı' tepkisi: İçin yanıyorsa niye 'Evet' diyorsun?

Eski AK Parti milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Barış Pınarı Harekatı açıklamalarına tepki gösterdi.

"İçin yanıyorsa niye 'Evet' diyorsun?" başlıklı yazısında Metiner, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'Esad yönetimini devirmek için teröristlere silah verdin' suçlamasını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi terörist gruplara silah yardımında bulundu? FETÖ’nün MİT tırları operasyonuyla gündeme taşıdığı bu iddiaları Esed de PKK da dile getirmişti" ifadelerini kullandı.

Metiner'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımıza yönelttiğin o sorulara asıl sen cevap ver. Suyu bulandırmadan çıkıp mertçe cevap ver. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi terörist gruplara silah yardımında bulundu? FETÖ’nün MİT tırları operasyonuyla gündeme taşıdığı bu iddiaları Esed de PKK da dile getirmişti. Belli ki hâlâ bu iddiaya dört elle sarılmayı marifet zannediyorsun. O zaman çıkıp kendin açıkla. İddialarını kendin delillendir de görelim. FETÖ tapeleri üzerinden hâlâ konuşup durduğun gibi BOP Eşbaşkanlığı üzerinden de kafa karıştırmaya devam ediyorsun. Sahi sen kimin Eşbaşkanısın? Herkes bilir ki Erdoğan teröristlerin hasmı bi-amanıdır; bekçisi ve hamisi değil. Merak ediyorum: Asıl sen Esed’in, PYD/YPG’nin ve FETÖ’nün nesi oluyorsun? Sözde FETÖ’ye karşısın ama koltuğunun altında FETÖ tapeleri. Ağzındakiler FETÖ’nün iddiaları. Bu nasıl karşıtlıktır?

FETÖ yöntemiyle kafa karıştırıp itibar suikasına girişeceğine çık o suallerin cevaplarını delilleriyle kendin ver.

Bu arada elinde olduğunu iddia ettiğin 'AK Partili bylokçu vekiller listesini' de paylaşmanı bekliyoruz."