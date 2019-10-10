Akşener belediye turuna çıkıyor

Edinilen bilgiye göre; ziyaret ettiği 23 belediyede başkanlarla birlikte halka seslenecek olan Akşener, esnaf ziyareti de yapacak. İlk ziyaret, 16 Ekim’de Muş’a gerçekleştirilecek. Muş’un İYİ Parti’li Kırköy, Sarıpınar ve Yeşilova’yı ziyaret edecek olan Akşener, 'Üretime dayalı bir Türkiye' hedefiyle hazırlanan İYİ Parti’nin projelerini halka anlatacak.

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre Akşener, ziyaretlerinde 'işsizliğe ve hukukun üstünlüğüne' de vurgu yapacak. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, "Sayın Genel Başkan belediye başkanlarıyla baş başa görüşecek, ihtiyaçlarını soracak. Belediye başkanlarıyla birlikte halk buluşması gerçekleştirilecek. Güçlü bir Türkiye vizyonumuz var. Bunun için plan ve projelerimiz bulunuyor. Üreten bir temel projemiz" açıklamasını yaptı.