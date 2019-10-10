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10:41 10 Ekim 2019
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    Kendisini 'Hızır' olarak tanıtan dolandırıcı gözaltına alındı: Para ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaat ediyordu

    Hürriyet
    Türkiye
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    Kocaeli'de kendisini peygamber', 'evliya' gibi sıfatlarla tanıtan 'Rafet Efendi' kod adlı Şaban Özdil'in yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Müritlerinin maaşlarının veya çektikleri kredinin bir bölümünü alan Özdil'in kendisiyle görüşmek isteyenlerden de yüz görümlüğü' adı altında 500 lira para istediği ortaya çıktı.

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    © AA / Arşiv
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    Oğullarının içinde bulunduğu yapılanmadan endişe eden bir anne-babanın müracaatı üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    Bir süre sonra 'Rafet Efendi' kod adlı Şaban Özdil'in 'tarikat' adı altındaki yapılanmasının şifreleri çözüldü. Yapılan tespitlere göre Özdil kendini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtıyor ve 'Allah ile doğrudan görüştüğünü' iddia ediyordu.

    CENNET VAADİYLE KANDIRDI

    Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, müritlerine kendilerinin 'Müslüman' değil 'mümin' olduklarını söyleyen Özdil, müritlerinin ev, araba, yazlık ve ziynet eşyaları gibi mallarını da karşılığında 'cennet' vaat ederek alıyordu. Özdil, hac ibadetini kabul etmiyor, müritlerine namaz kılmalarına gerek olmadığını da söylüyordu. 

    Ayrıca faizle para çeken müritlerini ve sadaka vermek istemeyenleri de 'cehennem azabı' ile korkutarak para ve mülk bağışlamaya zorluyordu.

    Mağdurlardan biri ifadesinde Rafet Efendi'nin müritlerinin kendisiyle görüşmeden önce 'yüz görümlüğü' olarak 500 lira verildiğini anlattı ve şunlan söyledi:

    "Ben de diğerleri gibi artık namaz kılmıyorum, cuma günü buluşmalarımızda da kendisiyle görüşeceğim için cuma namazını kaçırıyorum ancak Rafet Efendi ile görüşeceğim için daha çok sevap kazanıyorum."

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    Mağdurlardan birinin ifadesinin bir bölümü ise şöyle:

    "Bu 'Hak Dini Kapısı' adlı yapıyla ilk temas ettiğim de 'Kardeşler' adı altındaki şahıslarla namaz kılardık. Şaban Özdil'in bana anlattığı 'namazdan sonraki namaz'ı anlayınca namaz kılmadan Allah'ın huzurunda olduğumu anladım. Rafet Efendi'yle görüştükten sonra göğsümde bir ferahlama hissettim. Biz kendisini 'evliya' olarak görürüz. Kardeşler' olarak hitap ettiğimiz şahıslar Rafet Efendi'nin müritleridir."

    'DOLANDIRICI ÖRGÜT'

    Yine yapılan tespitlere göre grup üyeleri kendilerini bu yapıdan çıkarmak isteyen ailelerine "Onlar bana cenneti vaat ediyor, siz edebilir misiniz?" diye itiraz ediyordu. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve aralarında Özdil'in de olduğu 14 zanlı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' ile suçlanıyor.

    Etiketler:
    Gözaltı, Dolandırıcılık, Operasyon, Cemaat, tarikat
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