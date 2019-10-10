MSB: Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü, belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamada "Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Dünya gündemine giren harekata ise çeşitli ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, harekatla ilgili bilgi verilirken, belirlenen hedeflerin ele geçirildiği açıklandı.

Söz konusu hedeflere ilişkin ayrıntı ise paylaşılmadı.

MSB'nin açıklamasında, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

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Öte yandan, Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.

Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.

Bakan Akar ve Komutanların Karargah'taki mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.