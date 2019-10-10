MSB: Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü, belirlenen hedefler ele geçirildi

Açıklamada, harekatla ilgili bilgi verilirken, belirlenen hedeflerin ele geçirildiği açıklandı.
Söz konusu hedeflere ilişkin ayrıntı ise paylaşılmadı.
MSB'nin açıklamasında, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019
Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.
Bakan Akar ve Komutanların Karargah'taki mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.
- Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai© AA /
- Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai© AA /
- Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai© AA /
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