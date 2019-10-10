Dışişleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın ülkemizi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."
NATO Genel Sekreterinin Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/JGPtHhlp3B— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 10, 2019
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