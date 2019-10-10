BirGün gazetesinin internet sorumlusu Demir gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle 78 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
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BirGün gazetesinin internet sitesi sorumlusu Hakan Demir de bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gazeteden yapılan açıklamada, "Gazetemizin internet sorumlusu Hakan Demir sabaha karşı evi basılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesinin internet sitesinde yer alan haberler olduğu tahmin ediliyor" bilgisi paylaşıldı.
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