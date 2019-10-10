Bayraktar'dan HDP'ye 'SİHA' yanıtı: Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirmesine tepki gösterdi ve "Milli SİHA'lar bu mlletin evlatlarınca tüm varandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz" dedi.

Baykar Müdürü Selçuk Bayraktar, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Twitter'da Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermesini eleştirdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "İşte bu savaşın bir nedeni de bu. Damadın SİHA'ları yok satsın, cebine paralar dolsun, halkın evlerine ise ateşler düşsün diye" ifadelerini paylaşmıştı.

Twitter hesabından söz konusu açıklamalara tepki gösteren Bayraktar ise, "Milli SİHA’lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. ASLA yolumuzdan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli SİHA’lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi



Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız.



ASLA yolumuzdan dönmeyeceğiz.#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/HgWlNFLrN4 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 10, 2019

​