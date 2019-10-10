Şanlıurfa Valiliği: Sınır hattında röportaj yapan ve görüntü alanlar hakkında işlem başlatılacak

Şanlıurfa Valiliği, dün 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen Suriye sınırındaki hatta 'güvenlik ve kamu düzeni' gerekçesiyle röportaj yapılmasını ve görüntü alınmasını yasakladı.

Şanlıurfa Valiliği, bazı basın temsilcilerinin Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde görüntü aldığı veya yayın kaydı yaptığının tespit edildiğini belirterek, bu tür girişimlerin engelleneceğini ve işlem başlatılacağını duyurdu.

Bianet'in aktardığına göre valilik, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu yasağın güvenlik ve kamu düzeni açısından gerekli olduğunu savundu.

Urfa'da dün (9 Ekim) Suriye sınırındaki hat, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş, söz konusu sınır bölgelerine giriş çıkış yasaklanmıştı.

'HAREKATIN SELAMETİ İÇİN'

Valilik, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin uluslararası hak ve yükümlülüklerinden doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Fırat’ın doğusunda milli güvenliğimiz için tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 09 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımızın emriyle ‘Barış Pınarı Harekâtı’ başlatılmıştır.

Harekâtın ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılabilmesi için ilk günden itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Valiliğimizin bilgilendirilmesiyle basın temsilcileri Şanlıurfa’ya gelerek görev yapmaya başlamışlardır.

Harekât kapsamında sınır bölgelerinde gerçekleştirilen birlik sevkiyatlarının güvenliği, askeri araç hareketlerinin Milli güvenlik ve Harekâtın stratejisi açısından gizlilik içerdiği herkesçe bilinen açık bir husustur.

Bu çerçevede İlimiz sınır bölgesi Valiliğimizin 08.10.2019 tarihli kararı ile Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilerek, buralara araç ve insan girişi yanında, basın mensuplarının görüntü alması, röportaj ve yayın yapması yasaklanmış ve bu husus kamuoyu ile de paylaşılmıştır.

Hal böyle iken, kamu ve özel yayın kuruluşuna mensup bazı basın temsilcilerinin Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlere girdiği, görüntü aldığı veya yayın kaydı yaptığı güvenlik birimlerince tespit edilmiştir. Bundan böyle idare tarafından belirlenen kurallara aykırılık teşkil eden bu tür girişimlerin engelleneceği ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari süreçlerin tereddütsüz bir şekilde işletileceği bilinmelidir.

Bu bağlamda Barış Pınarı Harekâtı’nın selameti, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğü ile Devlet sırlarının korunması açısından; askeri mevzilerin, nöbet kulübelerinin, kışla giriş-çıkışlarının vb. alanların görüntülenmemesi, hazırlanan haberlerde ve bu haberlerle ilgili görüntü kayıtları konusunda sınır ilçelerimizde haber amaçlı bulunan değerli basın mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın bu hususlarda gerekli hassasiyeti göstermeleri, Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan edilen alanlara girmemeleri ve Valilikçe belirlenen alanlar dışında yayın yapmamaları büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna ve basınımıza saygıyla duyurulur.”