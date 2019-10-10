Türk Yahudi Toplumu: Devletimizin ve şanlı ordumuzun terörle olan mücadelesinde başarılar diliyoruz

Söz konusu harekata destek verilen mesajda, "Devletimizin ve şanlı ordumuzun terörle mücadelesinde başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Devletimizin ve şanlı ordumuzun terörle olan mücadelesinde başarılar diliyoruz🇹🇷🇹🇷 #BarisPinariHarekati— Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) October 9, 2019
Independent Türkçe'nin konuyla ilgili ulaştığı Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’ndan bir yetkili, vakfın Türkiye’deki 19 Yahudi STK’sını kapsadığını ve Türkiye’deki Yahudi toplumunu temsil eden çatı bir vakıf olduğunu belirtti. Türk Yahudi Toplumu hesabından yapılan açıklamanın da ortak görüş olduğunu kaydetti.
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