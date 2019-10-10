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    Erdoğan'dan AB'ye: Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (57)
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) gelen tepkileri eleştirdi. "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" diyen Erdoğan ayrıca, "PYD saflarını terk edip harekete geçecek herkese kucağımız açık" çağrısı yaptı.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı operasyona dair açıklamalarda bulundu. 

    © AFP 2019 / Ahmad El-Rubaye
    Lavrov'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Ankara ile Şam arasında diyalog başlatmaya çalışacağız
    Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin diğer operasyonları gibi Barış Pınarı Harekatı'nın amacı da Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmaktır" dedi.

    "PKK'nın, YPG'nin bu işgalini görmeyenler şu anda bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz bir kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. Bunlar dürüst değil, bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu" ifadesini kullanan Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    'SUUDİ ARABİSTAN AYNAYA BAKSIN, MISIR SEN HİÇ KONUŞMA'

    • Suriye topraklarında, üzerinde onlarca yabancı gücün cirit attığı dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını önlemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri kabul etmiyoruz. Tek tek saymayacağım ama bazı ülkelerin adını zikredeceğim. Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım, Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi?
    • Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Sen ülkende demokrasi katili olan bir ülkesin. Yüzde 52'yle seçilmiş Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sen katilsin. Sisi operasyonu kınamış. Ya kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar?
    • © AA /
      Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla nedeniyle 21 kişi gözaltına alındı
      Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euro'yu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? 40 milyar doları biz harcadık. O kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz 63'ten bu yana bizi oyaladınız. 

    NATO'YA TEPKİ: SİZ TÜRKİYE'Yİ BİRKAÇ TANE ZİBİDİ TERÖR ÖRGÜTÜNE TERCİH ETMEYECEKSİNİZ ÖYLE Mİ?

    • Bizim sınır ötesi harekatın altında güneyimizde terör devletini engellemek var. Biz buna çalışıyoruz. Buna fırsat veremeyiz. Aradan geçen zaman boyunca maalesef beklediğimiz adımlar atılmamış, oyalamaya yönelik taktiklere başvurulmuştur. Buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta ABD. Biz Türkiye'yiz. Biz NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız. NATO ülkeleri içinde NATO'ya karşı olan edinimlerini yerine getiren ülkelerden biri Türkiye'dir. Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz.
    • Barış Pınarı Harekatı
      © İHA / MEHMET KALAY
      Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla ilgili 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
      Dün saat 16:00 itibarıyla hava kuvvetlerimiz önceden belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Ardından topçularımız önceden belirlenen hedefleri imha etti. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Terör örgütü ve yandaşları hemen ülkemizi karalamak için yalan yanlış haberler yaymaya başladı. Teslim olanlar da var.

    'MHP, İYİ PARTİ VE CHP'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DESTEĞİYLE MECLİS'E GİRMİŞ OLAN SÖZDE SİYASİ PARTİYE SESLENİYORUM, BENİM ORDUMU İŞGAL GÜCÜ OLARAK GÖSTEREMEZSİN'

    • Barış Pınarı Harekatımızı destekleyen MHP, İYİ Parti ve CHP başta olmak üzere tüm siyasi partilere, sanatçılara, sporculara, her kesimden vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Terör örgütünün desteği ile Meclis'e girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Bu ahlaksızlığın, edepsizliğin daniskasıdır. İşgal varsa o sizin marifetinizdir.

    'ULAN BOMBALARI ATAN SİZSİNİZ, TERBİYESİZ HERİFLER'

    • Henüz operasyona yeni başladığımız bir yerde şunu uydurdular. 'Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bir bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Ulan bombaları atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler. Oradaki Hristiyanların liderleri açıklama yaptılar ve bize olan güvenlerini ifade ettiler.

    'HEMEN ŞİMDİ PYD SAFLARINI TERK EDİP HAREKETE GEÇECEK HERKESE KUCAĞIMIZ AÇIK'

    • Öncelikle hedefimiz harekat sonrası bölgedeki insanların dönmesini sağlamak. Bölücü örgüt kontrolü altında tuttuğu bölgelerde 1 milyon kişiyi yerinden etmiştir. Üçte biri Kürt kardeşlerimizden oluşuyor. Planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir. Araplar, Kürtler, Türkmenler kendi evlerine döneceklerdir. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye Milli Ordusu'nun da böyle bir niyeti yoktur. YPG saflarına katılmaya zorlanmış Suriyeli kardeşlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Hemen şimdi PYD saflarını terk edip harekete geçecek herkese kucağımız açıktır. 

    HAREKATIN NEDEN 'BARIŞ PINARI' İSMİNİN KONDUĞUNU ANLATTI 

    • Pervin Buldan, Sezai Temelli, HDP
      © AA /
      Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli ile 3 milletvekili hakkında soruşturma
      Biz bu operasyonda sivillerin kılına dahi zarar gelmesini kabullenemeyiz. Sadece bize saldıranları, tuzak kuranları hedef alıyoruz. Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Terör örgütünü bölgeden kazıyarak barışı tesis etmek için bu adımı atıyoruz. Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk. Kısa sürede Menbiç'den Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız. 

    • DEAŞ'ın en çok tehdit ettiği ve zarar verdiği ülkelerden biri Türkiye'dir. DEAŞ'a karşı en ciddi mücadeleyi veren ülke de Türkiye'dir. Bugün DEAŞ tehdidi lafını ağızlarından düşürmeyenlerin düne kadar bu örgüte destekler verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz bugüne kadar çok büyük bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına almıştır. 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. 7 bin 600 kişiyi sınır dışı ettik. 

    'MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNİ AK PARTİ KADROLARINDA GÖREV ALMAK ÜZERE PARTİMİZ SAFINA KATILMAYA DAVET EDİYORUM'

    Öte yandan Erdoğan, partisiyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. 

    © AFP 2019 /
    ORC'nin anketine göre 'Babacan parti kurarsa oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 11.6
    "18. yılımızı geride bıraktık. Millete hizmet davasını ileriye taşımak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Değişim hayatın bir gerçeğidir. Milletimizin her bir ferdini AK Parti kadrolarında görev almak üzere partimiz safına katılmaya davet ediyorum" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında değişimin hayatın bir gerçeği olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:

    "Biz bu gerçeği, AK Parti içinde bayrak yarışı şeklinde görev değişiklikleriyle kabulleniyoruz. AK Parti içinde çalışan, gayret gösteren herkese tüm kapılar sonuna kadar açıktır. Bu nedenle AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, gücünü, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir.

    Her fırsatta ifade ettiğim gibi, partimiz şahısların partisi değildir. Bu parti milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstendiğimiz görevlerde en iyisini yapma çabasında olacağız. Şahıslar gelir geçer, ama dava her zaman hep baki kalır. AK Parti için siyaset budur. Böyle kalmaya da devam edecektir.

    Kuruluşundan bu güne AK Parti'nin davasına emek harcayan herkese teşekkür ediyorum."

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (57)
    Etiketler:
    TSK, Suriye, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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