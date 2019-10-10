Dört meslek örgütünden ortak açıklama: Askeri macera sorunları çözmeyip derinleştirir, susma zamanı değil

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün aktardığı habere göre DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin mevcut sorunlarını daha da derinleştireceği ve IŞİD'in binlerce üyesinin 'gardiyanlığı' gibi ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalınacağı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı önceki operasyonlara atıfta bulunularak, savaş karşıtı kitlelerin 'hainlikle' suçlandığı belirtildi.

"Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’yi yönetenlerin yıllardır tüm uyarılara kulak tıkayarak ve hatta uyarıda bulunanları ‘hain’ ilan ederek Suriye’deki savaşa müdahil olmaları ülkemize ve bölgeye bugüne kadar büyük bedeller ödetti. Dört yıl önce bugün, 10 Ekim 2015’te Ankara’da Emek-Barış-Demokrasi mitinginde yaşanan ve 103 insanımızı yitirdiğimiz katliam, bu ağır bedellerden sadece biridir. Ülkemize, bu ülkede yaşayan yurttaşlara, temsil ettiğimiz üyelerimize sorumluluğumuzun gereği olarak tarihe not düşmek boynumuzun borcudur: Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre göre susma zamanı değildir. Ortadoğu’daki savaş politikalarının besleyip, büyüttüğü, Türkiye’de yüzlerce insanımızı aramızdan alan katliamları gerçekleştiren IŞİD’in, dünyanın dört bir yanından gelen ve yurttaşı oldukları hiçbir ülkenin geri almak istemediği binlerce üyesinin 'gardiyanlığı' gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Emperyalist güçlerin kapışma alanı haline gelen bir bataklıkta, emperyalist güçlerle girilen pazarlıklarda izin verilen bir kapsamda, onların sattığı ve satacağı silahlarla, hepimizin geleceğini tehdit edebilecek tehlikeli vaatlerde bulunarak, üstelik başka bir ülkenin toprağında askeri bir operasyona girişmenin kimin ihtiyacına yanıt verdiği büyük bir soru işaretidir."

'ÜLKEMİZİN TEMEL SORUNU REKORLAR KIRAN İŞSİZLİKTİR'

Basın açıklamasında, Türkiye’nin Suriye’ye yapılan operasyondan daha ciddi öncelikleri olduğu vurgulandı:

“Ülkemizin temel sorunu rekorlar kıran işsizliktir, yağmur gibi yağan zamlardır, yoksullaşan milyonlardır. Ülkemizin temel sorunu demokrasinin ve adaletin yıkımıdır. Ülkemizin temel sorunu bir arada, barış içerisinde, kardeşçe yaşama umudunun karşına dikilen ayrımcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici politikalardır. Suriye’de girilmek istenen yeni maceranın, daha önce girilen maceralarda olduğu gibi, bu temel sorunları çözmek bir yana daha da derinleştireceği açıktır."