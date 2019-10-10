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14:54 10 Ekim 2019
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    TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Barış Pınarı Harekatı tartışması

    © Sputnik /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (57)
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    TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, Barış Pınarı Harekatı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi gündeme geldi. CHP'li Utku Çakırözer, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeyle ilgili komisyona bilgi vermesini istedi. Ancak, bu talep komisyonda kabul edilmedi.

    TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında uluslararası anlaşmaların görüşmelerine geçilmeden önce CHP, Barış Pınarı Harekatı'nı gündeme getirdi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da Ankara'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.
    © İHA / FERHAT YASAK
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    Komisyon üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'dan harekata ilişkin komisyona bilgi verilmesini istedi.

    Çakırözer, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriği nedir? Bir pazarlık yapılmış mıdır? Trump'ın büyük ve benzersiz bilgeliği ile Türkiye'ye çizdiği sınır nedir? Bu sözlerin arkasındaki pazarlığın detayları nedir? Harekat için Trump'ın koyduğu şartları açıklayın" dedi.

    Bunun üzerine TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Harekatın başladığı gün, hazırlığı yapılmadan böyle bir bilgilendirmenin yapılmasını doğru bulmuyorum" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise "Bakanlık olarak uygun gördüğünüz zamanda Meclisimize bilgi vermeye her zaman hazırız" diye konuştu.

    'ASKERLERİMİZİN SORUMLULUĞU ÜSTÜMÜZDE'

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    CHP’li Çakırözer ise bilgi verilmemesini eleştirerek, şunları söyledi:

    "Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı arasındaki görüşmenin detayları Meclis Dışişleri Komisyonundan gizlendi. Daha dün askerlerimizin sınır ötesi harekatı için Meclis'ten vize istendi. Askerlerimizin, vatanımızın geleceğini ilgilendiren böyle bir operasyonun sınırlarını belirleyen telefon görüşmesinin detaylarını istememiz son derece doğaldır. Kahraman askerlerimizin sorumluluğu bizim üstümüzdedir. Trump'ın 'büyük ve benzersiz bilgeliği ile' Türkiye'ye çizdiği sınır Meclisten, milletin temsilcilerinden gizlenemez."

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (57)
    Etiketler:
    Yavuz Selim Kıran, Barış Pınarı Harekatı, Utku Çakırözer, Türkiye, Donald Trump, Suriye, ABD, Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Dışişleri Komisyonu, CHP
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