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14:53 10 Ekim 2019
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    CHP, bayrak, logo

    CHP'den hükümete iki tavsiye

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1.5 saat süren MYK toplantısında Barış Pınarı Harekatı ele alındı. CHP, Suriye ile dolaysız diyalog kurulması ve ABD Başkanı Trump'a tepki gösterilmesi gerektiğini belirtti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan CHP MYK toplantısı 1,5 saat sürdü. Barış Pınarı Harekatı'nın detaylı olarak ele alındığı MYK'de tartışmaların iki ana konu üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

    Mehmet Metiner
    © Fotoğraf : Twitter
    Metiner'den Kılıçdaroğlu'na 'Barış Pınarı' tepkisi: İçin yanıyorsa niye 'Evet' diyorsun?
    Bunlardan ilkinin ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumu, diğerinin ise Türkiye'nin, Şam yönetimi ile diyalog eksikliği başlığı olduğu ifade edildi.

    CHP'nin harekatın başarıyla sonuçlanmasını istediği vurgulanan MYK'de, Trump'ın, Türkiye'yi "cezalandırmaya dönük" tavrının ise kabul edilemez olduğu belirtildi.

    ‘TRUMP, DÜNYA NEZDİNDE TÜRKİYE'NİN ONURUNU ZEDELEDİ’

    Hükümet kanadının, Trump'ın tutumuna yönelik "bir devlet tepkisi" göstermesi gerektiğinin altı çizilen MYK'de, Trump'ın farklı açıklamalarla dünya nezdinde Türkiye'nin onurunu zedelediği vurgulandı.

    ‘ŞAM İLE ARACISIZ DİYALOG ÖNE ÇIKTI’

    © AA / Evrim Aydın
    Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
    CHP'den daha önce yapılan açıklamalarda da sürekli gündeme gelen Şam yönetimi ile doğrudan temas kurulması konusunun, MYK'de de detaylı olarak ele alındığı öğrenildi.

    Şam ile kurulacak diyaloğun şu an için çok önemli olduğu belirtilen MYK'de, dünyada YPG'yi terörist olarak kabul eden iki ülkeden birinin Türkiye, diğerinin ise Suriye olduğu dile getirildi.

    Hem harekat hem de sonrası için Şam yönetimi ile mutlaka aracısız irtibat kurulmasının önemine vurgu yapılan MYK'de, harekat bölgesinde bulunduğu belirtilen 100 bin IŞİD’linin asıl muhatabının Suriye yönetimi olduğunun altı çizildi.

    ‘SÜREKLİ BİLGİ AKIŞI SAĞLANMALI’

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da Ankara'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.
    © İHA / FERHAT YASAK
    Kılıçdaroğlu: Türkiye yönetiminin süratle Şam yönetimiyle görüşmesi lazım
    MYK'de, harekatla ilgili dezenformasyonu önlemek için hem hükümet hem de askeri yetkililerin, düzenli bilgi aktarmasının önemine de işaret edildiği belirtildi.

    MYK'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekatla ilgili bilgi vermek için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aramasının da konuşulduğu öğrenildi. MYK'ye konuşmayla ilgili bilgi veren Kılıçdaroğlu'nun, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, askerlerin sağ salim dönmesi temennisinde bulunurken, "Allah yar ve yardımcımız olsun" dediği kaydedildi.

    Erdoğan'ın da askerlerin morallerinin çok yüksek olduğunu ve harekatın planlandığı şekilde başarıyla sürdürüldüğünü söylediği ifade edildi.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Şam, Suriye, Türkiye, Donald Trump, ABD, Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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