Ankara Başsavcılığı'ndan Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekata ilişkin sosyal medyada suç oluşturan paylaşımlarla ilgili inceleme yapıldığını ve yasal yollara başvurulacağını bildirmişti. Bu kapsamda Diken ve Birgün gazetelerinin sorumluları gözaltına alınmıştı.