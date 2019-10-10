Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: En büyük IŞİD kampı operasyon alanımızın dışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülnur Aybet, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve "En büyük IŞİD kampı operasyon alanımızın dışında" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülnur Aybet, Türkiye'nin daha önce düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile IŞİD'le mücadele konusunda büyük bir deneyim kazandığını belirtti.

BBC Dünya Servisi'nin radyo programına katılarak kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Aybet, "Türkiye, IŞİD'le mücadele koalisyonunun üyeleri arasında en fazla alanı IŞİD'den tek başına temizleyen ülke oldu. (Barış Pınarı) Operasyonu ilerledikçe, IŞİD'in elindeki alanların da kontrolünü ele geçirme ve buraları güvenli hale getirme kapasitemiz var" dedi.

Aybet şöyle devam etti:

"Ancak IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kamp, operasyon alanımızın dışında kalıyor. Yakalanan IŞİD militanlarının durumu uluslararası işbirliğiyle çözülmeli."

Aybet, Türkiye'nin operasyon kapsamının dışında olduğunu belirttiği 'IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kampın' hangisi olduğunu ise söylemedi.