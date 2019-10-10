Kamışlı sınırında çatışma: Yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kamışlı sınırında çatışma çıktı. Karşılıklı havan atışı yapılırken, Nusaybin’de bazı evlere havan topu isabet etti. Yaralılar olduğu belirtildi.