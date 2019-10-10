Sınır ilçelerine yapılan havanlı saldırıyla ilgili valiliklerden açıklama: 6 kişi hayatını kaybetti, 70 yaralı var

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.
Valilikten ilerleyen saatlerde yapılan açıklamada ise 11 yaşındaki bir çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve ölü sayısının üçe çıktığı belirtildi.
Açıklamada "PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif Terim (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadesi kullanıldı.
MARDİN VALİLİĞİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 YARALI
Saldırıya ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada da Nusaybin'de iki kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Valilik, buradaki yaralı sayısını 24 olarak bildirdi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabında "Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi" notuyla bir video paylaştı. Bakanlık, paylaşımında "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini de kullandı.
Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun...#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/YAiSVjX5ed— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019
TEL ABYAD VE RASULAYN'DAKİ HEDEFLER OBÜS ATIŞLARIYLA VURULDU
Harekat kapsamında Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad ve Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile çevresinde bulunan YPG mevzileri ateş altına alındı. Hedefler aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre YPG militanları, İHA'ların keşif yapmaması ve savaş uçaklarının kendilerini görmemesi için lastik yaktı. YPG'liler, Akçakale kent merkezine bugün 14 roket mermisi attı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı haberde "Harekat kapsamında Tel Abyad'daki El Yabse ve Tel Fander, terörden arındırılan ilk iki köy oldu. Tel Abyad'daki Müşeyrfe, ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyleri de terörden arındırıldı. Daha sonra Bir Aşık ve Hamidiye de terörden arındırıldı" bilgisi verildi.
Habere göre, Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, bu köylerde arama tarama çalışmalarına başladı. Aramalarda hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.
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