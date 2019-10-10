Sınır ilçelerine yapılan havanlı saldırıyla ilgili valiliklerden açıklama: 6 kişi hayatını kaybetti, 70 yaralı var

Sınır ilçelerine düzenlenen havanlı saldırıyla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği ve Mardin Valiliği'nden açıklama yapıldı. Bu açıklamalara göre iki ilde biri bebek toplam altı kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

Şanlıurfa Valiliği, roket ve havan mermilerinin isabet ettiği Akçakale'de biri bebek iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Söz konusu valilik açıklamasında yaralı sayısı 46 olarak bildirildi.

Valilikten ilerleyen saatlerde yapılan açıklamada ise 11 yaşındaki bir çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve ölü sayısının üçe çıktığı belirtildi.

Açıklamada "PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif Terim (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadesi kullanıldı.

MARDİN VALİLİĞİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 YARALI

Saldırıya ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada da Nusaybin'de iki kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Valilik, buradaki yaralı sayısını 24 olarak bildirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabında "Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi" notuyla bir video paylaştı. Bakanlık, paylaşımında "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini de kullandı.

Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun...#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/YAiSVjX5ed — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

​TEL ABYAD VE RASULAYN'DAKİ HEDEFLER OBÜS ATIŞLARIYLA VURULDU

Harekat kapsamında Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad ve Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile çevresinde bulunan YPG mevzileri ateş altına alındı. Hedefler aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

© Sputnik / Hikmet Durgun

Sputnik muhabirinin aktardığına göre YPG militanları, İHA'ların keşif yapmaması ve savaş uçaklarının kendilerini görmemesi için lastik yaktı. YPG'liler, Akçakale kent merkezine bugün 14 roket mermisi attı.

© Sputnik / Hikmet Durgun AA: Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna girdi

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı haberde "Harekat kapsamında Tel Abyad'daki El Yabse ve Tel Fander, terörden arındırılan ilk iki köy oldu. Tel Abyad'daki Müşeyrfe, ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyleri de terörden arındırıldı. Daha sonra Bir Aşık ve Hamidiye de terörden arındırıldı" bilgisi verildi.

Habere göre, Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, bu köylerde arama tarama çalışmalarına başladı. Aramalarda hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.