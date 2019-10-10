RTÜK: Barış Pınarı Harekatı aleyhinde terör örgütü desteğiyle gerçekleşen yayınlar hızlıca susturulmaktadır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı’nın aleyhinde, karalayıcı nitelikte, terör örgütü desteğiyle yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınlar hızlıca tespit edilerek devletin diğer ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde susturulmaktadır" denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklama yayımladı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekâtımız ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve çevre ülkeler için hayırlara vesile olsun" denilen RTÜK açıklamasında "Terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır" denildi.

Kurul, "Doğru bilgilerle toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlayan" yayın kuruluşlarına teşekkür etti.

RTÜK 'toplumda infial oluşturabilecek' yayınlar yapan kuruluşlarla ilgili ivedilikle gerekli işlemleri yaptıklarını açıkladı:

"Barış Pınarı Harekatı’nın aleyhinde, karalayıcı nitelikte, terör örgütü desteğiyle yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınlar hızlıca tespit edilerek devletin diğer ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde susturulmaktadır."