Karlov davası sanık avukatı: Süreç çok uzayacak gibi görünüyor

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın eski ev arkadaşı Sercan Başar’ın da olduğu üç kişinin adli kontrol kapsamında ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verdi.

'TAHLİYELER SUİKASTLE DOĞRUDAN BAĞLANTI TESPİT EDİLEMEDİĞİ İÇİN'

Tahliye kararının ardından Sputnik’e konuşan sanık Sercan Başar’ın avukatı Tümer Zeytin, “Bugün yapılan yargılama sonucu duruşmada verilen ara karar ile Sercan Başar tahliye edildi. Diğer iki sanık, Kağan Bülbül ve Mustafa Timur Özkan’ın da tahliyelerine karar verildi. Dosyada gördüğüm kadarıyla zaten bu kişiler suikastten veya cinayetten, cinayete azmettirmekten çok FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan yargılanıyorlardı. Duruşmanın geldiği safhada mahkemenin ve dava sürecinin bundan sonra daha da uzayacağı göz önüne alındığında, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmakla suçlanan müvekkilimin tahliyesine karar verilmesi yerinde bir karar olmuştur çünkü süreç çok uzayacak gibi görünüyor. Müvekkilim tutuksuz yargılanacaktır, konutu terk etmemek kaydıyla tahliye edilmiş oldu” dedi.

Tahliye kararının gerekçesi olarak tutuklulukta geçen uzun sürenin de etkili olduğunu düşündüğünü ifade eden Zeytin, “Tahliyesine karar verilen sanıkların doğrudan doğruya suikastle bağlantılı olduklarına dair dosyada yeterli delil olmaması ve iddianamede bu sanıkların bu suçlamayla yargılanmıyor olmalarının da etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğine mesnup olmaktan dolayı iddianamede cezalandırılmaları talep ediliyor. Yargılanmaları da bu şekilde yapıldığı için, suikastle doğrudan doğruya bir bağlantıları da tespit edilemediği için suçun vasfı dikkate alınarak ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alınarak tahliye edildiklerini düşünüyorum” diye konuştu.