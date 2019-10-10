Enes Kanter'in babasının FETÖ dosyası yeniden incelenecek

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, bir dönem Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görev yapan, daha sonra görev yaptığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Mehmet Kanter, geçen yıl haziran ayında gözaltına alındı.
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 2. duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Kanter ve avukatı Fazıl Erat katıldı. Mahkeme Başkanı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıda, sanığa ait cep telefonunda Fethullah Gülen'e ait bir fotoğraf bulunduğunu bildirdi. Kanter'den bu fotoğrafa ait savunmasını istedi.
Kanter de "Telefonuma Fethullah Gülen'in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir" dedi. Avukatı Fazıl Erat da Mehmet Kanter’in suçsuz olduğunu savunarak, beraat kararı verilmesini istedi.
DOSYA YENİDEN İNCELENECEK
Cumhuriyet savcısı ise Mehmet Kanter hakkında hazırlanan dosyanın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilip, yeniden incelenmesini talep etti. Mahkeme, savcının talebi doğrultusunda dosyanın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilerek, yeniden incelenmesine karar verdi. Duruşma 21 Ocak 2020 tarihine ertelendi.
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