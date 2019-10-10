Enes Kanter'in babasının FETÖ dosyası yeniden incelenecek

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in FETÖ'ye üye olduğu suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, dosyanın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilip, tekrar incelenerek görüş alınmasına karar verdi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, bir dönem Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görev yapan, daha sonra görev yaptığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Mehmet Kanter, geçen yıl haziran ayında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kanter, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kanter hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 127 FETÖ şüphelisi ile irtibat kurduğu, bunlardan 57'sinin ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 2. duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Kanter ve avukatı Fazıl Erat katıldı. Mahkeme Başkanı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıda, sanığa ait cep telefonunda Fethullah Gülen'e ait bir fotoğraf bulunduğunu bildirdi. Kanter'den bu fotoğrafa ait savunmasını istedi.

© REUTERS / Lucas Jackson Başsavcılık'tan Enes Kanter hakkında iade talepnamesi ve kırmızı bülten başvurusu

Kanter de "Telefonuma Fethullah Gülen'in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir" dedi. Avukatı Fazıl Erat da Mehmet Kanter’in suçsuz olduğunu savunarak, beraat kararı verilmesini istedi.

DOSYA YENİDEN İNCELENECEK

Cumhuriyet savcısı ise Mehmet Kanter hakkında hazırlanan dosyanın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilip, yeniden incelenmesini talep etti. Mahkeme, savcının talebi doğrultusunda dosyanın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilerek, yeniden incelenmesine karar verdi. Duruşma 21 Ocak 2020 tarihine ertelendi.