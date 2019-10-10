İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik olarak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kullandığı "İşgal ve etnik temizlik" ifadelerine tepki gösterdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun iddialarına Twitter'dan cevap verdi.

Fahrettin Altun mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Yolsuzluk, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal suçlarından dolayı hapishanedeki yıllarına bakan ve gözden düşmüş bir politikacının boş sözleri. Suriyeli Kürtler, Türkiye'deki sürgünde bulunan 300 bin kişiyle, Türkiye'nin koruması altındadır. Bölgedeki tüm teröristleri yok edeceğiz ve Suriyelilerin evlerine dönmelerine yardım edeceğiz".

Empty words of a disgraced politician looking at many years in prison on bribery, fraud and breach of trust charges.



The Syrian Kurds, including the 300,000 exiles in Turkey, are under Turkish protection. We will eliminate all terrorists in the area and help Syrians return home. https://t.co/0058likura — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 10, 2019

NETANYAHU, 'İŞGALİ KINIYORUZ' DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerini işgal ettiğini iddia etmişti. Netanyahu, Türkiye ve Türkiye'nin desteklediği örgütlerin, Kürtlere etnik temizlik yapacağına dair uyarı da yapmıştı.