Oktay: Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı" dedi.

Oktay Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kürtlerle değil terör örgütüyle mücadele içerisinde olduğunu vurguladı.

"Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı" diyen Oktay, "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Harekat sırasında Türkiye'nin sivil kayıpların olmamasına özen gösterdiğini belirten Oktay, "YPG/PKK saldırılarında 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü" dedi.