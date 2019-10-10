Çavuşoğlu: 30 km'nin altına inmeyi planlamıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

-Terörün çirkin yüzü görmek isteyen için ortada. Operasyonun amacı teröristleri çıkarmak. 30 KM'nin altına inmeyi planlamıyoruz. Suriyeli Kürt kardeşlerimiz de buralara dönecekse çoğunluğu Kürt olan Ayn EL Arap gib bölgelerden teröristlerin çıkması lazım. Bu teröristler yüzünden dönemiyorlar. Harekat için takvimlendirme yapmak doğru bir şey olmaz. Bir an önce bölgede istikrar sağlanmalı.

-Trump'la telefon görüşmesinde zaten kararımızı vermiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump’a bizzat kendisi söylemek istedi. Cumhurbaşkanımız bu harekatın başlaması için aylar önce talimat vermişti.

-Süreci mutabakatla yapmayı istemiştik. Ortak bir harekat merkezinin oluşturulması gibi bazı adımlar atıldı fakat bu yetmez devamı gelmesi lazım ve arkasından da sahada edindiğimiz bilgilerle öğrendik. Sahadaki gerçeklerle kararımızı aldık. Sabrettik ama sonunda kendimiz adım attık. Güvenli bölgede DEAŞ'lıların sorumluluğu bizim. YPG DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor. Cumhurbaşkanı DEAŞ'lılarla ilgili mesaj verdi.



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