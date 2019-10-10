Yalova'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem hissedildi.
Deprem Yalova'ya 3.71 kilometre uzaklıkta ve 10.66 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem İstanbul'da da hissedildi.
#DEPREM: Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 10, 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️https://t.co/cofXSurHiN
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 10, 2019
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) https://t.co/uswAkvyQhX
10.10.2019, 19:52:03 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 10.3 km#Kandilli
BİR DEPREM DAHA
Kandilli Rasathanesi'nin bilgilerine göre, saat 20.04'te Yalova açıklarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem de meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 10, 2019
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) https://t.co/Uiad84sRoi
10.10.2019, 20:04:38 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
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