Yalova'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yalova açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3.71 kilometre uzaklıkta ve 10.66 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem İstanbul'da da hissedildi.

#DEPREM: Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) October 10, 2019

​Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi'nin bilgilerine göre, saat 20.04'te Yalova açıklarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem de meydana geldi.

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