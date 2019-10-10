CHP'li Özkoç'tan tezkere açıklaması

Muhalefet tarafından onaylanan Irak ve Suriye tezkeresi hakkında konuşan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:
"Askerlerimizin oraya gitmesine, tezkereye evet dedik. O Mehmetçik, Türkiye Cumhuriyeti arkamda diye orada nöbet tutuyor. O Mehmetçiğin, siyasetle alakası yok. O Mehmetçik vatan görevini yapıyor. Türkiye Cumhuriyetinin Mehmetçiği oradaysa yarın ona karşı yapılacak bir saldırıya karşı biz o tezkereye evet dedik. Bu tezkere; oradaki Mehmetçiği korumak, insan haklarını korumak, barışı korumak ve oradaki huzuru oradaki tesis etmek için evet denilen bir tezkere. Yoksa senin fetih duygularını tatmin etmek için, kendi iç siyasetine Mehmetçiği alet yapman için verilmiş tezkere değildir. Türkiye bu harekatta, kahraman Mehmetçiğimizin inşallah burnu kanamadan, o bölgeden çıkarken de ulusal arenada itibarımızı küçük düşürmeden, Türkiye'nin itibarına yakışır bir şekilde, o bölgede yaşayan bütün insanların huzurunun tesis edildiği, Mehmetçiğimizin güvenliğinin de alındığı bir şekilde inşallah bu harekat tamamlanır. Bizim CHP olarak söz konusu vatan olduğunda, millet olduğunda, bayrak olduğunda gerisi teferruattır deriz."
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