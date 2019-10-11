Yeniden deprem olma korkusuyla dışarı çıkan Şehri Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremi şiddetli şekilde hissettiklerini belirterek, "Depremi çok hissettik. Bayağı korktuk, evimize giremiyoruz. Ne kadar kalabiliriz dışarıda, soğuk hava." ifadesini kullandı.
Hayriye Yalçın ise deprem sonrası korku yaşadıklarını dile getirerek, "Birisi bize bir açıklama yapsın. 'İçeri mi girelim dışarı mı çıkalım? Can güvenliğimiz var mı?' Dışarıda çoluğumuz çocuğumuz var. Tedirginiz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Parkta toplandık ama biz sabaha kadar kalamayız burada. Okula giden çocuklarımız var. Bilemiyoruz yani korktuk." dedi.
Yalova'da deprem sonrası vatandaşlar park ve bahçelerde bekliyor: 'Birisi bize bir açıklama yapsın' https://t.co/0adaBrDPPQ pic.twitter.com/DVPnIOvOuc— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 10, 2019
Nurten Akdeniz ise 1999 Marmara Depremini yeniden hatırladıklarını vurgulayarak, "Allah bize böyle felaketi bir daha vermesin. Ne diyebiliriz. Kolay kolay da evlere gireceğimizi zannetmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. 1999 depremini balkonda yaşadım. Hatıralarımı yeniden yaşadım. İnsan daha çok çoluk çocuğunu düşünüyor. Önümüz kış, Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)