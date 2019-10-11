MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 49 terörist daha etkisiz hale getirildi, toplam sayı 277 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2019
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